РИАМО - 27 июн. Изменить вакцину от коронавируса в случае серьезных мутаций инфекции можно будет в течение недели, если возникнет необходимость, сообщает Газета.ru.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что при появлении штамма с резко измененной последовательностью S-белка, который связывается с рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты.

«Если векторная технология будет зарегистрирована, то тогда мы на вновь возникающую угрозу действительно можем отвечать в течение недели», — сказал Гинцбург.

Он добавил, что антитела у привитых «Спутником V» активнее борются с вирусом, чем у переболевших — «клетки памяти» все еще в состоянии защитить организм, но антитела более эффективны против новых штаммов.

Всего на сегодняшний день в России зафиксирован 5 451 291 случай коронавируса, умерли 133 282 пациента, выздоровели 4 956 714 человек.

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Текстовая трансляция

27 ИЮНЯ

- Вакцину от Covid‑19 можно будет изменить за неделю в случае мутации вируса. Антитела у привитых «Спутником V» активнее борются с вирусом, чем у переболевших.

- 6723 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. В городе проходит масштабная вакцинация от Covid‑19.

- Представитель ВОЗ назвала ситуацию со штаммом Covid‑19 «дельта плюс» тревожной. Новый штамм поражает очень много клеток.

- Около 86 тыс москвичей записалось на вакцинацию от Covid‑19 за один день. В течение месяца нужно получить еще 2 млн вакцинированных.

- В Подмосковье около 400 Covid‑пациентов подключены к ИВЛ. В Московской области очень высокая госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией.

- Коечный фонд Подмосковья для Covid‑пациентов увеличат на 1,5 тыс.

Очень напряженно работает система здравоохранения. Мы открыли первые 400 коек в парке «Патриот» и будем дальше наращивать количество коек.

- Подмосковье получит дополнительные партии вакцин от Covid‑19. Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках, выездных пунктах вакцинации в торговых центрах, СНТ, клубах «Активное долголетие».

- Рекомендации по использованию «Спутника V» изменили для беременных. В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства.