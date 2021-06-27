РИАМО - 27 июн. В столичных районах Останкинский, Северное и Южное Медведково начались грозовые ливни, ожидается порывистый ветер, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Ливни пройдут локально, мы ожидаем порывистый ветер 12-15 м/с», — сказала Позднякова.​

По ее словам в воскресенье в городе может выпасть 10 мм осадков, что составляет 13% от месячной нормы.

Норма осадков для первого летнего месяца в мегаполисе составляет 75 мм.

Ранее москвичей предупредили о грозе, граде, ливне и шквалистом порывистом ветре.