РИАМО - 27 июн. В первые дни июля в столице прогнозируются комфортная погода, температура опуститься, пройдут дожди, сообщает «Вечерняя Москва».

«В понедельник, 28 июня, мы еще останемся в теплом секторе циклона, у нас будет 30–32 градуса. Во вторник, 29 июня, мы будем находиться в зоне холодного атмосферного фронта, будут происходить локальные ливни, возможны грозы. Температура воздуха поменяется и составит в Москве порядка 26-28 градусов», - сказала главный специалист метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова.

Она уточнил, что в начале следующего месяца пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура днем будет плюс 21-26 градусов, по ночам – плюс 15-20 градусов.

Синоптик подчеркнула, что такая температура все равно будет выше климатической нормы, но всего на 3-4 градуса, а не на 10-12, как сейчас.

«Погода будет более комфортной для того, чтобы и ночью можно было спокойно выспаться, и днем идти на работу», - добавила специалист.

По ее словам, в городе в конце июня – начале июля не будет скачков атмосферного давления.