РИАМО - 27 июн. Столичным кафе рекомендовали закрыть летние веранды из‑за грозы и сильного ветра, которые прогнозируются до конца воскресенья, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг Москвы.

В мегаполисе идет дождь, ожидаются град, местами сильный, гроза и усиление ветра с порывами до 20 м/с.

Также в заведениях общепита следует укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о грозе, граде, ливне и шквалистом порывистом ветре в воскресенье.