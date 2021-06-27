РИАМО - 27 июн. Состояние здоровья певицы МакSим оценивается как крайне тяжелое, однако информация о том, что певицу перевели на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), не подтвердилась, сообщает Газета.ru.

«У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, так как это желтая пресса, а не официальное заявление», — сказала представительница певицы Яна Богушевская.

Она отметила, что любая информация, которая будет появляться в Сети, это либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки.

16 июня артистку госпитализировали с пневмонией (тест на коронавирус был отрицательным), через 3 дня ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 ИЮНЯ

- Вакцину от Covid‑19 можно будет изменить за неделю в случае мутации вируса. Антитела у привитых «Спутником V» активнее борются с вирусом, чем у переболевших.

- 6723 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. В городе проходит масштабная вакцинация от Covid‑19.

- Представитель ВОЗ назвала ситуацию со штаммом Covid‑19 «дельта плюс» тревожной. Новый штамм поражает очень много клеток.

- Около 86 тыс москвичей записалось на вакцинацию от Covid‑19 за один день. В течение месяца нужно получить еще 2 млн вакцинированных.

- В Подмосковье около 400 Covid‑пациентов подключены к ИВЛ. В Московской области очень высокая госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией.

- Коечный фонд Подмосковья для Covid‑пациентов увеличат на 1,5 тыс.

Очень напряженно работает система здравоохранения. Мы открыли первые 400 коек в парке «Патриот» и будем дальше наращивать количество коек.

- Подмосковье получит дополнительные партии вакцин от Covid‑19. Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках, выездных пунктах вакцинации в торговых центрах, СНТ, клубах «Активное долголетие».

- Рекомендации по использованию «Спутника V» изменили для беременных. В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства.