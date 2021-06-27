РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. В жаркие дни люберецкие спасатели из ГКУ МО «Мособлпожспас» проводят патрулирование на водных объектах в зоне обслуживания, сообщили «РИАМО в Люберцах» в пресс-службе ведомства.

Спасатели совместно с мобильным комплексом оповещения и информирования населения провели патрулирование. Также они провели профилактическую работу с отдыхающими по предотвращению несчастных случаев на воде.

26 июня в городском карьере Дзержинского обнаружили два трупа.

Спасатели напоминают, что в Дзержинском организована зона отдыха у воды, купаться в карьере запрещено.