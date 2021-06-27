РИАМО - 27 июн. В Керамическом проезде в столице автомобиль сбил 9-летнего мальчика, который переезжал дорогу на самокате на пешеходном переходе, пострадавший погиб, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.

По факту данной трагедии решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на 41 км МКАД произошла дорожная авария с участием такси и грузовика, в результате ДТП погибли водитель и пассажиры такси, среди которых была 13-летняя девочка.