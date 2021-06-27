РИАМО - 27 июн. Не стоит забывать о мерах предосторожности при отдыхе на пляже, особенно внимательно нужно следить за детьми, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Аномально высокая температура воздуха в Московском регионе и отсутствие дождей привели к понижению уровня воды в Москве-реке. Теперь вода там стала теплее, чем в Черном море.

«Понятно, что из-за текущей ситуации (с коронавирусом - ред.) не все смогли выбраться на море, поэтому мы позаботились об удобстве отдыхающих и создали максимально комфортные условия на наших пляжах: завезли кварцевый песок, поставили лежаки, зонтики», — написал Воробьев на своей странице в Instagram.

Он добавил, что пляжи для отдыха жителей подготовили в Реутове, Мытищах, Химках, Подольске, Клину, Серебряных Прудах, Солнечногорске, Зарайске.

Также он пожелал жителям хорошего отдыха.

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