РИАМО - 27 июн. Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал современный футбол, отметив, что на поле играют люди, поэтому их должны судить такие же люди, а не телероботы, сообщает Газета.ru.

По его словам, «все решают невидимые телеметристы, вычисляющие миллиметры» на поле.

«Электронный» футбол с вычислением миллиметров очередного офсайда лишает игру красоты, команды — заслуженных голов, а арбитра — его профессионального выбора. Отныне он — всего лишь статист в трусах и уже ничего существенного не решает», — сказал Пушков.

Российская сборная на Евро-2020 заняла последнее место в своей группе. Футболисты проиграли 2 игры из 3, забили 2 мяча, но при этом пропустили 7.

В этом году континентальное первенство Европы проходит с 11 июня по 11 июля.