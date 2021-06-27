РИАМО - 27 июн. Госдума планирует сэкономить до 180 млн рублей, понизив звездность гостиниц для депутатов не из столицы которые ожидают получение служебного жилья, сообщает ТАСС.

Руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин отметил, что понижение звездности гостиниц будет до 4 звезд.

Речь идет о тех депутатах нового созыва, которые не проживают в Москве. Их расселяют в гостиницах до получения служебного жилья.

«После оптимизации расходов на авиационные перелеты депутатов экономия за 2 года уже составила 405 млн рублей», — резюмировал Дивейкин.