РИАМО - 27 июн. В деревне Шаганино новой Москвы столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, в результате ДТП погиб мотоциклист, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

26 июня в 16:35 в деревне Шаганино мотоциклист выехал на встречную полосу движения, там он столкнулся машиной Hyundai ix35.

После аварии мотоциклист скончался на месте, водителя иномарки госпитализировали. У нее предварительно диагностировали перелом грудной клетки, ушиб шейно-поясничного отдела.

По данному факту следователь начал проверку.