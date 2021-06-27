РИАМО - 27 июн. Волонтеры Москвы смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы и проще проходить отбор на мероприятия благодаря личной книжке волонтера, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В этом документе фиксируются все достижения волонтера в общественной жизни города. Ее выдает ресурсный центр «Мосволонтер».

За текущий год москвичам выдали более 4,5 тыс. таких книжек, а за 7 лет их получили около 40 тыс. человек.

В этот документ заносят все направления добровольческой помощи: участие в организации донорских акций, патриотическую деятельность, социальное, культурное, спортивное волонтерство, экологическое, событийное добровольчество, pro bono волонтерство и другие. Она содержит сведения о поощрениях и дополнительной подготовке волонтера.​