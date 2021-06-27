РИАМО - 27 июн. Жителям столицы рекомендовали парковать машины вдали от деревьев из-за сильного ветра, грозы и града, а также не прятаться под деревьями от непогоды. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

До конца дня в мегаполисе местами ожидается гроза, ливень, град, возможны шквалистые порывы ветра до 15-20 м/с.

Ранее МЧС предупредило горожан о грозе, граде, ливне и шквалистом ветре.

Жителей столицы попросили быть осторожнее в непогоду.