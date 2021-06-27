РИАМО - 27 июн. В ближайшие 1-3 часа с сохранением до 23 часов воскресенья местами в Московской области прогнозируются гроза с ливнем, град, ветер может усилится шквалистыми порывами до 15-20 м/с. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Жителям Подмосковья рекомендовали во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам, антенне, а также не стоять около окон.

Кроме того, в грозу рекомендуется выключить телевизор, радио и иные электробытовые приборы.

Непогоду жителям региона посоветовали переждать дома. При выходе на улицу следует надеть плащ, резиновые сапоги и взять зонт.

Из-за порывистого ветра не следует парковать автомобиль около деревьев.

Водителям на дороге при ливне, грозе или граде следует переждать непогоду на обочине, но не в низине.