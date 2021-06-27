РИАМО - 27 июн. Кошку и ее четырех 2-месячных котят заперли в ванной на время уборки, но два малыша влезли в вентиляционные отверстия двери и застряли там, потребовалась помощь спасателей, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Женщина сама пыталась вызволить котят, но безуспешно. На место был направлен отряд спасателей-добровольцев «СпасРезерв».

Застрявшие котята совсем ослабли. Они плотно ввинтились в отверстия, вытащить их без ущерба для здоровья было нельзя. Пока мужчины-спасатели ходили за дополнительным оборудованием, спасательницы Оксана Макарова и Мария Фарафонова сняли дверь с петель и отпилили часть полотна.

После этого спасатели приступили к выпиливанию двери. Котята вертелись, но через 35 минут спасательная операция была благополучно завершена.