РИАМО - 27 июн. Температура в Москве на метеостанции ВДНХ в 11 часов поднялась до отметки плюс 32,8 градуса, что на 0,8 градуса выше рекорда для 27 июня, который был зафиксирован в 2013 году, сообщается на сайте «Метеовести».

Предыдущий рекорд составлял плюс 32 градуса.

В ближайшие сутки в городе сохранится жаркая погода. Возможны еще обновления температурных рекордов в начале следующей недели.

Со вторника жара будет постепенно ослабевать. К концу будущей недели в регионе установится комфортный температурный режим. Днем температура будет в районе плюс 23-25 градусов.

Самая высокая температура в Москве в июне была в 1901 году, тогда столбики термометров поднялись до плюс 34,7 градуса.

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