РИАМО - 27 июн. На фасад здания бывшей аптеки Феррейна установили отреставрированные скульптуры богини здоровья Гигиеи, их не ремонтировали около 120 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня скульптуры богини здоровья Гигиеи после долгожданной реставрации вернулись на фасад знаменитого здания бывшей аптеки Феррейна. Работы по их установке проводились специалистами ночью, как и в случае с демонтажем. На автовышке при помощи страховочных приспособлений их закрепили на здании. Работать было необходимо максимально аккуратно, ведь цинковый сплав, из которого сделаны статуи, очень хрупкий. Бережно нужно было отнестись и к кладке фасада», — сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что монтаж выполнялся на высоте 12 метров (на уровне третьего этажа), что создавало дополнительные трудности.

Специалисты около полугода занимались реставрацией 4 статуй, выполненных их цинкового сплава. В мастерской изваяния очистили от загрязнений, коррозии, устранили повреждения, сквозные отверстия на поверхности. Затем специалисты провели трехмерное сканирование скульптур и в специальной программе построили модели утраченных элементов. Их изготовили из пластика на 3D-принтере. Затем модели использовали в качестве формы для того, чтобы создать недостающие элементы из цинкового сплава.​