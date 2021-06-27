РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. В подмосковных Люберцах провели рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, волонтеры напомнили жителям округа о необходимости ношения масок. Об этом сообщил замглавы администрации муниципалитета Николай Покацкий.

Сотрудники управления транспорта и организации дорожного движения администрации Люберец совместно с представителями ГКУ АПИ, Росгвардии, волонтерами МГЕР провели очередной рейд по соблюдению масочного режима на общественном транспорте.

«Напомнили пассажирам о необходимости ношения масок в общественном транспорте, выдали маски тем, у кого они отсутствуют», - написал Покацкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что на фоне увеличения числа заболевших очень важно заботиться о собственной безопасности и безопасности окружающих.

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