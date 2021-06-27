РИАМО - 27 июн. Городские службы в Москве уже приступили к первой аэрации, она поможет охладить не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта, данные работы повторят 4 раза, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.

Температура воздуха в воскресенье может поняться до плюс 34 градусов. В некоторых районах города возможны кратковременные ливни, гроза.

В Московском регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности до 28 июня из-за аномальной жары.