РИАМО - 27 июн. В ближайшее время с сохранением до 23 часов воскресенья в Москве ожидаются гроза с ливнем, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, горожан попросили быть аккуратнее, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Водителям лучше значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать обгонов, перестроений, опережений, парковать машину вдали от деревьев.

На улице рекламные щиты и шаткие конструкции следует обходить стороной, не укрываться под деревьями.

В Московском регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности до 28 июня из-за аномальной жары и «желтый» из-за грозы.