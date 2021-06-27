РИАМО - 27 июн. В течение 2 лет около 300 тыс. жителей Подмосковья получат доступ к газу, заключить договор по этому вопросу можно в пункте социальной газификации, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Первый в Подмосковье офис социальной газификации открылся в Раменском округе.

«Ты не сможешь газифицировать свой дом, если он не зарегистрирован, не включен в границы населенного пункта. Такие офисы помогают решить подобные нюансы и получить целый ряд услуг в одном месте. 300 тыс. человек мы должны газифицировать за 2 года. Для этого мы ведем активную работу с «Газпромом» и Минэнерго», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

В таких пунктах можно решить любые вопросы, связанные с газификацией. На заключение договора уходит около 5 мин., при себе нужно иметь паспорт и документы на дом.​

В офисах социальной газификации проконсультируют и помогут оформить заявку. Например, если вы решили провести газ прямо в дом, установить котел или плиту. При этом житель экономит и здесь, для него специально разработано 3 выгодных пакета подключения. Вместо 5 договоров нужен только 1 документ.

Платить за подведение трубы к участку не нужно, если дом зарегистрирован, а «голубое топливо» уже заведено в этот населенный пункт. При этом житель не обязан обращаться с заявкой на подключение - газовщики придут сами.

Газифицировать свое владение можно и дистанционно - через сайты «Мособлгаза» или министерства энергетики региона.



Также в офисе соцгазификации помогут получить другие услуги, например, зарегистрировать дом, оформить полагающиеся льготы и даже поставить прививку от Covid-19.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>