РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поздравил жителей округа с Днем молодежи.

27 июня в России отмечают День молодежи. Свою историю праздник ведет со времен СССР. До 1993 года он назывался «Днем советской молодежи» и отмечался в последнее воскресенье июня, начиная с 1958 года. После распада СССР первый президент России Борис Ельцин перенес празднование Дня молодежи на 27 июня.

В городском округе Люберцы проживают порядка 78 760 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Люберцы широко представлены общественными молодежными организациями. Самые многочисленные из них – «Волонтеры Победы», «Молодая гвардия Единой России», Люберецкое отделение «ЮНАРМИИ», окружной Молодежный медиацентр «ЛюбМедиа», Российский Союз Молодежи, Молодежный парламент общеобразовательных учреждений городского округа Люберцы, Молодежный парламент при Совете депутатов.

«Прошлый год стал для всех нас серьезным испытанием. В этот сложный период многие из молодых людей стали волонтерами. В самые тяжелые дни они, невзирая на опасность заболеть, тратя свое личное время, помогали люберчанам: привозили лекарства, продукты, помогали с оплатой счетов и выгулом домашних животных. Продолжают они эту деятельность и сейчас. Дорогие друзья! Огромное вам спасибо за неравнодушие и по-настоящему открытые сердца! С праздником вас! Успехов во всем, здоровья, интересных проектов, новых друзей! С Днем молодежи», — написал Ружицкий.