РИАМО - 27 июн. Следователи и сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего и 44-летнего мужчин, которые сильно избили незнакомца в квартире на юго-востоке Москвы, от полученных повреждений пострадавший скончался. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

«Вечером 25 июня 2021 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Шоссейная в городе Москве, двое мужчин подвергли жестокому избиению ранее не знакомого потерпевшего 1956 года рождения, который спустя непродолжительное время от полученных повреждений скончался», — отметила Иванова.

На допросе задержанные признали свою вину. Мужчины рассказали, что они были на улице и к ним за помощью обратилась женщина, которая из-за ссоры с супругом не могла попасть домой.

Мужчины зашли в квартиру вместе с женщиной, избили ее мужа и скрылись.

На сегодняшний день с задержанными проводятся все необходимые следственные действия, в ближайшее время мужчинам планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения.