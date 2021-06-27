РИАМО - 27 июн. Московские власти создают для молодежи среду непрерывного развития, которая включает в себя систему профориентации, начального творческого и профессионального образования, спортивной подготовки. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Также для молодежи созданы программы по предпринимательству и современным специальностям. Молодым людям оказывают помощь в трудоустройстве.

«Человеческий капитал — вот самое ценное, что есть у любого мегаполиса. И дело не только в профессионализме и навыках. Большое значение имеет позитивное и современное мышление, открытость миру, непрерывное движение вперед. Даже самые прорывные технологии — в конце концов, результат труда талантливых людей», — сказала заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По ее словам, город создает для молодых людей среду непрерывного развития с самого детства.

По официальным данным в мегаполисе живет 12,5 млн человек, из них порядка 3 млн — молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. В вузах и средних специальных учебных заведения города учатся свыше 900 тыс. студентов.

Сергунина отметила, что столичные власти уделяют внимание трудоустройству молодежи. В образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ работает Центр развития карьеры, в котором консультанты обучают тому, как правильно составить резюме и успешно пройти собеседование, как преподнести свои сильные стороны потенциальному работодателю.

Правительство Москвы в 2017 году запустило проект по сдаче добровольного квалификационного экзамена. С его помощью начинающие специалисты могут испытать свои знания, а затем устроиться на хорошую работу или оплачиваемую стажировку.

С 2017 года по 2020 год экзамен прошли порядка 20 тыс. студентов. Лучшие из них получили предложения от крупных компаний (РЖД, «Яндекс», Сбербанк, ДОМ.РФ и других). В настоящее время в проекте участвуют свыше 300 вузов и почти 70 компаний.

С подачи молодежи в мегаполисе создана онлайн-платформа «ВРаботе». С ней сотрудничают более 200 компаний, а количество резюме превышает 3 тыс.