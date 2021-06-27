РИАМО - 27 июн. Московские врачи вылечили от коронавируса еще 4018 пациентов, всего в городе выздоровели после инфекции 1 143 858 человек, сообщает оперштаб столицы.

В мегаполисе за минувшие сутки выявлено 6723 новых случая заражения, госпитализирован 1761 пациент. На ИВЛ находится 731 заболевший.

Также за сутки умерли 114 пациентов с пневмонией и положительным результатом тестов на Covid-19. Всего в городе скончались 22 086 человек.

С начала пандемии в Москве зафиксировали 1 338 937 случаев заболевания.

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Текстовая трансляция

26 ИЮНЯ

- Вакцина «Спутник Лайт» вышла в гражданский оборот. Российские ученые разработали уже 4 вакцины от коронавируса.

- Собянин рассказал, как перенес ревакцинацию. У него стало больше антител.

- Собянин объяснил преимущества электронного QR‑кода перед бумажным. Для предоставления QR‑кода множество разных министерств и ведомств работают сообща.

- Собянин назвал компромиссным разрешение посещать кафе с отрицательным тестом на Covid‑19. Отрицательный ПЦР‑тест не защищает от заражения коронавирусом.​

- Собянин: Остановить пандемию может быстрая вакцинация или локдаун.

Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая и масштабная вакцинация. Другого никто не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, необходимо масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле и так далее. Но это все временные меры.

- Собянин заявил, что Москва переживает пандемию коронавируса заново из‑за нового штамма.

Ситуация такова, что мы переживаем заново эпидемию. Почему заново? Потому что мы с вами победили, можно сказать, уханьский вариант коронавируса. Им не болеет практически уже никто. Максимум 5%. И если бы не было новой мутации, то мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было. Я думаю, что заболеваемость бы ушла практически в ноль. Потому что 60% москвичей либо переболели, либо вакцинировались. И у них есть антитела, чтобы сделать коллективный иммунитет, который позволил бы прекратить эпидемию.

- Московские врачи рассказали о своем опыте вакцинации от Covid‑19. Главврач поликлиники №68 Наталья Кузенкова считает, что нужно бояться вируса, а не вакцинации.