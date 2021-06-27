РИАМО - 27 июн. Московские врачи вылечили от коронавируса еще 4018 пациентов, всего в городе выздоровели после инфекции 1 143 858 человек, сообщает оперштаб столицы.
В мегаполисе за минувшие сутки выявлено 6723 новых случая заражения, госпитализирован 1761 пациент. На ИВЛ находится 731 заболевший.
Также за сутки умерли 114 пациентов с пневмонией и положительным результатом тестов на Covid-19. Всего в городе скончались 22 086 человек.
С начала пандемии в Москве зафиксировали 1 338 937 случаев заболевания.
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26 ИЮНЯ
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