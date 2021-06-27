РИАМО - 27 июн. В Подмосковье и столице ожидаются сильные дожди с грозами 28 и 29 июня, затем в регион придет небольшое похолодание, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В понедельник и вторник пройдут грозовые ливни с порывами ветра до 10 м/сек. В эти дни температура воздуха будет держаться в отметках выше 30 градусов», - сказал синоптик.

Он уточнил, что к середине недели грозы прекратятся, в регионе прогнозируется переменная облачность, почти без осадков.

По его словам, с 30 июня температура воздуха в Подмосковье и Москве будет около плюс 25-28 градусов.

Также до 28 июня в Московском регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально сильной жары.