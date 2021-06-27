РИАМО - 27 июн. За минувшие сутки в столице подтвердили 6723 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 338 937 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.
В городе идет масштабная вакцинация от Covid-19. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы».
Ранее в столице до 15% выросла доля госпитализаций в реанимацию пациентов с коронавирусом.
В РФ за сутки выявили 20 538 новых случаев коронавируса, зафиксировано 599 летальных исходов, полностью выздоровели 12 728 человек.
Всего на сегодняшний день в России зафиксирован 5 451 291 случай коронавируса, умерли 133 282 пациента, выздоровели 4 956 714 человек.
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26 ИЮНЯ
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