РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В городском парке имени Виктора Талалихина приступили к первому этапу реконструкции, там удаляют аварийные деревья и стихийную поросль, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Пестов проконтролировал ход работ.

«Древесные остатки перерабатываются в щепу на месте. Далее – обустройство парковки, мощение дорожек и работа по созданию новых смотровых площадок и площадок для отдыха. Реконструкция неизбежно приносит неудобства. Но большая часть парка открыта для прогулок», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

В парке установлены таблички с QR-кодами – они помогут сообщить мнение о работе парка или внести предложения о ее улучшении.