РИАМО - 27 июн. Столичные полицейские задержали женщину, которая вела себя агрессивно в одном из МФЦ, при задержании она укусила полицейского, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

25 июня из МФЦ на улице Куусинена поступило сообщение о том, что посетительница центра на просьбу сотрудников о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима в пандемию не реагирует, ведет себя неадекватно.

На место прибыл наряд полиции. После требований полицейских о соблюдении необходимых мер защиты в период пандемии женщина начала вести себя агрессивно, кричать, а также несколько раз ударила по ноге одного полицейского и укусила второго.

Задержанную доставили в отдел полиции. В отношении женщины составили административные протоколы.

Материалы по применению насилия в отношении полицейских были переданы в органы следствия для принятия процессуального решения.