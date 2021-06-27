РИАМО - 27 июн. Бутылки с водой раздают на станциях столичного метрополитена и МЦК, еще воду можно взять на крупнейших хабах наземного транспорта, сообщается в Twitter-аккаунте подземки.

В метро воду раздают на станциях «Выхино», «Багратионовская», «Измайловская», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Бунинская аллея», «Ул. Скобелевская», «Кунцевская» (3), «Кутузовская», «Пионерская», «Студенческая», «Фили» и «Филевский парк».

На МЦК воду можно найти на станциях «Стрешнево», «Окружная», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского» и «Нижегородская».

Еще вода есть на таких транспортных хабах, как ВДНХ, Китай-город, Щукинская, Щелковская.

В воскресенье в Подмосковье и Москве пройдут ливни с грозами, температура может подняться до плюс 34 градусов.

В регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности до 28 июня из-за аномальной жары.