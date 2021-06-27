РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В микрорайоне Климовск Подольска в рамках губернаторской программы приступили к капитальному ремонту здания Лицея Климовска, его планируют завершить к концу текущего года, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Здание школы на улице Ленина, 23 (ранее – Климовская школа №3) построили в 1938 году. В начале 60-х возвели пристройку, где разместились спортивный и актовый залы.

В ходе капитального ремонта полностью заменят инженерные системы, частично – перекрытия, утеплят и отремонтируют фасад. Дополнительно благоустроят территорию.

На время проведения ремонтных работ учащиеся будут заниматься в основном здании Лицея.

«Капремонт планируют завершить к концу текущего года, чтобы ребята и педагоги в начале 2022 года смогли вернуться в обновленные стены родной школы. Очень надеюсь, что и педагогический коллектив, и родители, и дети отнесутся к временным неудобствам с пониманием», — написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.