РИАМО - 27 июн. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает тревожной ситуацию с новым индийским штаммом коронавируса «дельта плюс», сообщает Газета.ru.
Она отметила, что эта разновидность вируса поражает очень много клеток, а человек, заразившийся таким штаммом, «может заразить больше людей» и сделать это «гораздо быстрее».
«Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость... Надо сейчас реагировать», — сказала Вуйнович.
Всего в России было выявлено 5 430 753 случая коронавируса, скончались 132 683 Covid-пациента, выздоровели 4 943 986 человек.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
26 ИЮНЯ
- Вакцина «Спутник Лайт» вышла в гражданский оборот. Российские ученые разработали уже 4 вакцины от коронавируса.
- Собянин рассказал, как перенес ревакцинацию. У него стало больше антител.
- Собянин объяснил преимущества электронного QR‑кода перед бумажным. Для предоставления QR‑кода множество разных министерств и ведомств работают сообща.
- Собянин назвал компромиссным разрешение посещать кафе с отрицательным тестом на Covid‑19. Отрицательный ПЦР‑тест не защищает от заражения коронавирусом.
- Собянин: Остановить пандемию может быстрая вакцинация или локдаун.
- Собянин заявил, что Москва переживает пандемию коронавируса заново из‑за нового штамма.
- Московские врачи рассказали о своем опыте вакцинации от Covid‑19. Главврач поликлиники №68 Наталья Кузенкова считает, что нужно бояться вируса, а не вакцинации.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии