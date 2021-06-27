РИАМО - 27 июн. В Москве за один день примерно 86 тыс. человек записалось на вакцинацию от коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы видим, как ситуация изменилась, количество людей записывающихся на вакцинацию, кратно увеличилось. Вчера записалось 86 тыс.. Это те темпы, которые нам нужны, чтобы в течение месяца получить еще 2 млн вакцинированных», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».​

С существующими темпами вакцинации к 15 августа полностью привиты будут 60% работников транспорта, услуг и других контактных сфер.

В столице 116 частных медицинских учреждений бесплатно получают вакцину от Covid-19.

Ранее горожанам напомнили, что победа над пандемией возможна с помощью вакцинации. Прививка делается бесплатно.

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Текстовая трансляция

26 ИЮНЯ

- Вакцина «Спутник Лайт» вышла в гражданский оборот. Российские ученые разработали уже 4 вакцины от коронавируса.

- Собянин рассказал, как перенес ревакцинацию. У него стало больше антител.

- Собянин объяснил преимущества электронного QR‑кода перед бумажным. Для предоставления QR‑кода множество разных министерств и ведомств работают сообща.

- Собянин назвал компромиссным разрешение посещать кафе с отрицательным тестом на Covid‑19. Отрицательный ПЦР‑тест не защищает от заражения коронавирусом.​

- Собянин: Остановить пандемию может быстрая вакцинация или локдаун.

Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая и масштабная вакцинация. Другого никто не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, необходимо масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле и так далее. Но это все временные меры.

- Собянин заявил, что Москва переживает пандемию коронавируса заново из‑за нового штамма.

Ситуация такова, что мы переживаем заново эпидемию. Почему заново? Потому что мы с вами победили, можно сказать, уханьский вариант коронавируса. Им не болеет практически уже никто. Максимум 5%. И если бы не было новой мутации, то мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было. Я думаю, что заболеваемость бы ушла практически в ноль. Потому что 60% москвичей либо переболели, либо вакцинировались. И у них есть антитела, чтобы сделать коллективный иммунитет, который позволил бы прекратить эпидемию.

- Московские врачи рассказали о своем опыте вакцинации от Covid‑19. Главврач поликлиники №68 Наталья Кузенкова считает, что нужно бояться вируса, а не вакцинации.