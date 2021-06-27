РИАМО - 27 июн. За сутки в Москве госпитализируют около 2 тыс. больных Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы госпитализируем около 2 тыс. человек в сутки, если раньше инкубационный период шел 2 недели, человек заболевал и сидел дома, смотрел свою сатурацию и температуру. Только потом болезнь начинала развиваться, то теперь это проходит за 5 дней. Мы мобилизовали 20 тыс. коек, сегодня занято около 15 тыс.», — мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
В мегаполисе проводится масштабная кампания по вакцинации от Covid-19. Жители столицы могут сделать бесплатную прививку в поликлиниках и в мобильных пунктах вакцинации.
Ранее Собянин объяснил преимущества электронного QR‑кода перед бумажным.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
26 ИЮНЯ
- Вакцина «Спутник Лайт» вышла в гражданский оборот. Российские ученые разработали уже 4 вакцины от коронавируса.
- Собянин рассказал, как перенес ревакцинацию. У него стало больше антител.
- Собянин объяснил преимущества электронного QR‑кода перед бумажным. Для предоставления QR‑кода множество разных министерств и ведомств работают сообща.
- Собянин назвал компромиссным разрешение посещать кафе с отрицательным тестом на Covid‑19. Отрицательный ПЦР‑тест не защищает от заражения коронавирусом.
- Собянин: Остановить пандемию может быстрая вакцинация или локдаун.
- Собянин заявил, что Москва переживает пандемию коронавируса заново из‑за нового штамма.
- Московские врачи рассказали о своем опыте вакцинации от Covid‑19. Главврач поликлиники №68 Наталья Кузенкова считает, что нужно бояться вируса, а не вакцинации.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии