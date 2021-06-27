РИАМО - 27 июн. Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с падением дерева на женщину на востоке столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

26 июня в Измайловском парке во время сильного порыва ветра на женщину 1980 года рождения упало дерево. Пострадавшая была госпитализирована с подозрением на перелом ноги.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства.

Столичные следователи также проводят доследственную проверку по данному факту.