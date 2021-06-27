РИАМО - 27 июн. Порядка 400 заболевших коронавирусом в подмосковных больницах подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Тяжелых много, у нас где-то 350-380 человек на ИВЛ – это много, это по сути рекорд», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее губернатор сообщал, что в Московской области очень высокая госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией, всего в больницы доставляют порядка 1 тыс. человек в день.
В регионе проводится кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации, которые находятся в торговых центрах, СНТ, клубах «Активное долголетие».
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26 ИЮНЯ
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