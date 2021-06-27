РИАМО - 27 июн. В Московской области планируют увеличить коечный фонд для заболевших коронавирусом на 1,5 тыс., сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Очень напряженно работает система здравоохранения. Мы открыли первые 400 коек в парке «Патриот» и будем дальше наращивать количество коек», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Он отметил, что в регионе также очень высокая госпитализация пациентов с коронавирусом - около 1 тыс. человек в день.
Ранее он сообщил, что в ближайшее время в регион доставят дополнительные партии вакцин от Covid-19.
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26 ИЮНЯ
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