РИАМО - 27 июн. В ближайшее время Подмосковье получит дополнительные партии вакцин от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Ночью получили 50 тыс. (доз - ред.) вакцин, сегодня еще 60 тыс., в среду получим 200 тыс. Я уверен, что абсолютное большинство уже понимает, что без вакцины дело – швах», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Он подчеркнул, что сейчас вакцина спасает жизни.
Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках Подмосковья, выездных пунктах вакцинации в торговых центрах, СНТ, клубах «Активное долголетие».
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