РИАМО - 27 июн. Вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» во время беременности рекомендуется применять только тогда, когда ожидаемая польза для женщины превышает потенциальный риск для плода, сообщается на сайте medum.ru.

Ранее беременность являлась противопоказанием при вакцинации от Covid-19.

«Отсутствует опыт клинического применения препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V» - ред.) при беременности. В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства», - добавляется в инструкции на сайте.

Кроме того, в инструкции уточняется, что нет клинических данных по применению данной вакцины у женщин, которые кормят детей грудью. В случае вакцинации нельзя исключить риск для младенцев, которые находятся на грудном вскармливании. Поэтому применение данного препарата в период грудного вскармливания противопоказано.

Данную вакцину разработало ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи». Этот препарат стал первой в мире вакциной от Covid-19.

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Текстовая трансляция

26 ИЮНЯ

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- Собянин: Остановить пандемию может быстрая вакцинация или локдаун.

Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая и масштабная вакцинация. Другого никто не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, необходимо масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле и так далее. Но это все временные меры.

- Собянин заявил, что Москва переживает пандемию коронавируса заново из‑за нового штамма.

Ситуация такова, что мы переживаем заново эпидемию. Почему заново? Потому что мы с вами победили, можно сказать, уханьский вариант коронавируса. Им не болеет практически уже никто. Максимум 5%. И если бы не было новой мутации, то мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было. Я думаю, что заболеваемость бы ушла практически в ноль. Потому что 60% москвичей либо переболели, либо вакцинировались. И у них есть антитела, чтобы сделать коллективный иммунитет, который позволил бы прекратить эпидемию.

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