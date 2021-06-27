РИАМО - 27 июн. Вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» во время беременности рекомендуется применять только тогда, когда ожидаемая польза для женщины превышает потенциальный риск для плода, сообщается на сайте medum.ru.
Ранее беременность являлась противопоказанием при вакцинации от Covid-19.
Кроме того, в инструкции уточняется, что нет клинических данных по применению данной вакцины у женщин, которые кормят детей грудью. В случае вакцинации нельзя исключить риск для младенцев, которые находятся на грудном вскармливании. Поэтому применение данного препарата в период грудного вскармливания противопоказано.
Данную вакцину разработало ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи». Этот препарат стал первой в мире вакциной от Covid-19.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
26 ИЮНЯ
- Вакцина «Спутник Лайт» вышла в гражданский оборот. Российские ученые разработали уже 4 вакцины от коронавируса.
- Собянин рассказал, как перенес ревакцинацию. У него стало больше антител.
- Собянин объяснил преимущества электронного QR‑кода перед бумажным. Для предоставления QR‑кода множество разных министерств и ведомств работают сообща.
- Собянин назвал компромиссным разрешение посещать кафе с отрицательным тестом на Covid‑19. Отрицательный ПЦР‑тест не защищает от заражения коронавирусом.
- Собянин: Остановить пандемию может быстрая вакцинация или локдаун.
- Собянин заявил, что Москва переживает пандемию коронавируса заново из‑за нового штамма.
- Московские врачи рассказали о своем опыте вакцинации от Covid‑19. Главврач поликлиники №68 Наталья Кузенкова считает, что нужно бояться вируса, а не вакцинации.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии