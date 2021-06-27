РИАМО - 27 июн. В воскресенье в Подмосковье и Москве пройдут ливни с грозами, температура может подняться до плюс 34 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве составит плюс 32-34 градуса, в Подмосковье - плюс 29-34. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ожидается в районе 30%.

В условиях духоты, перегрева и недостатка кислорода в воздухе медики рекомендуют пить больше негазированной воды и реже выходить на улицу.

В Московском регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности до 28 июня из-за аномальной жары.