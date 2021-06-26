РИАМО - 26 июн. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разместил в Twitter-аккаунте турнира видео с самыми смешными моментами Евро-2020, сообщает Газета.ru.

На видео можно увидеть болельщиков, футболистов и судей в самых разных ситуациях.

Российская сборная на Евро-2020 заняла последнее место в своей группе. Футболисты проиграли 2 игры из 3, забили 2 мяча, но при этом пропустили 7.

В этом году континентальное первенство проходит с 11 июня по 11 июля.