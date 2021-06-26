РИАМО - 26 июн. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разместил в Twitter-аккаунте турнира видео с самыми смешными моментами Евро-2020, сообщает Газета.ru.
На видео можно увидеть болельщиков, футболистов и судей в самых разных ситуациях.
Российская сборная на Евро-2020 заняла последнее место в своей группе. Футболисты проиграли 2 игры из 3, забили 2 мяча, но при этом пропустили 7.
В этом году континентальное первенство проходит с 11 июня по 11 июля.
EURO 2020 vibes 😀#EURO2020 pic.twitter.com/gLrd9KJyU7— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021
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