РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 июн. В микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи трое суток назад пропала 31-летняя Мариана Юрасова (Каменьщик), сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

С 24 июня 2021 года нет информации о ее местонахождении.

Рост женщины - 164 см, она худощавого телосложения, волосы черные, глаза зеленые. Была одета в белую футболку и черные шорты.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или по номеру «112».