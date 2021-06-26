РИАМО - 26 июн. На подмосковном полигоне «Головеньки» военнослужащие Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа провели масштабные учения, в них участвовали более 1 тыс. человек, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Мероприятие провели в честь 79-й годовщины со дня основания соединения.

Также в учениях задействовали более 350 единиц вооружения, военной и спецтехники. Экипажи танков провели боевые стрельбы из 125-мм гладкоствольных орудий по мишеням, которые имитировали бронетехнику противника. Военные провели беглый огонь по наступающему врагу на расстоянии от 1 тыс. до 2 тыс. м.

Также в рамках учений военные преодолели специальную полосу препятствий – «Тропа разведчика». Они проходили тропу в составе групп по 10 человек и в индивидуальном порядке. «Тропа разведчика» включает в себя свыше 30 препятствий, среди которых каменные стены, подвесные мосты и заграждения колючей проволоки.