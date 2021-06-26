РИАМО - 26 июн. Российский бизнесмен Олег Бурлаков, входивший в список Forbes, скончался в одной из клиник Московской области, сообщает kp.ru.
Он лечился от коронавируса, умер 21 июня. Тело предпринимателя забрала его сестра.
Также ранее между родственниками бизнесмена возник спор о том, где должен быть похоронен Бурлаков.
Бурлаков занимал 177 строчку в списке богатейших жителей РФ по версии Forbes. Состояние предпринимателя оценивали в 650 млн долларов. Известно, что он был владельцем одной из самых красивых яхт мира – Black Pearl, ее стоимость составляет 400 млн евро.
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26 ИЮНЯ
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