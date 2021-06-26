РИАМО - 26 июн. Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил короткометражный фильм с названием Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»), сообщает Газета.ru.

В короткометражке он играет учителя немецкого языка в советской школе, Линдеманн разговаривает в кадре на русском языке.

Также в съемках данного фильма приняли участие шоумен Александр Ревва в образе сотрудника КГБ и актриса Аглая Тарасова, которая исполнила роль жены учителя.

По сюжету лирического героя короткометражки подозревают в серии жестоких убийств, но суд выносит ему оправдательный приговор.

Данный фильм стал продолжением одноименного клипа, вышедшего 1 июня. Режиссером этих двух работ выступил Сергей Грей.