РИАМО - 26 июн. Автолюбителям Москвы рекомендовали парковать машины вдали от деревьев из-за грозы и сильного ветра, пешеходам следует обходить деревья стороной, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Восток города накрыл ливень, местами прошел град. До конца суток в городе будет гроза с дождем, возможны порывы ветра до 17 м/с.

Также водителям на дорогах посоветовали сильно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других автомобилей.

В субботу в Москве может выпасть 9% от месячной нормы осадков.