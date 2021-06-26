РИАМО - 26 июн. В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток местами на территории Московской области прогнозируется гроза с дождем, при грозе ветер может усилится до 12-17 м/с, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Жителям Подмосковья напомнили, что от молнии нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, высокими металлическими конструкциями. Лучше укрыться в кустарнике.

В ливень водителям рекомендуют аккуратно съехать на обочину, припарковаться и переждать непогоду.

Не улице следует избегать рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Водителям также посоветовали поставить машину в гараж или подальше от деревьев.