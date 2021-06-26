РИАМО - 26 июн. В субботу в музейном комплексе «Волоколамский Кремль» открылась выставка «Благочестивые Константиновичи», посвященная представителям Дома Романовых, она будет работать до 5 сентября. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Проект реализуется Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке Минкультуры РФ и правительства Московской области.

«Хочу поблагодарить фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и его руководителя Анну Витальевну Громову. Это титанический труд - собрать экспонаты по крупицам, систематизировать их так, чтобы рассказать историю, которая никого не оставит безразличным. Для наших древних городов крайне важно открытие таких выставок. Это и туристический поток, и развитие экономики», - сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

На выставке - более 300 экспонатов: фотографии, документы, военные мундиры, формы кадета и школьника, а также кинохроника.

«Сквозь призму семьи мы можем увидеть наше великое прошлое. Жизненный принцип, который нам заповедовала имперская Россия: заботиться о ближнем, стоять на страже страны. Об этом наша выставка», - сказала Анна Громова.

Великий князь Константин Константинович был владельцем имения в подмосковном Осташеве. Выставка станет новым этапом создания в селе музея, посвященного его семье. Это будет один из центральных объектов в Подмосковье в рамках «Императорского маршрута» - проекта, который Минкультуры РФ и Федеральное агентство по туризму реализуют в более 20 регионах.

Музей откроется 5 сентября в историческом здании училища министерства народного просвещения. Усадьба Осташево восстанавливается на средства гранта губернатора за победу в конкурсе «Территория роста».

«Выставка из Волоколамского кремля переедет в здание, которое собственноручно строил Константин Константинович для простых сельских ребят», - сказал глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка.

В Волоколамске действует туристический информационный центр «История Места», его в 2020 открыл губернатор региона Андрей Воробьев. Здесь можно получить путеводитель, приобрести сувениры, заказать гида, выпить кофе. Подробнее - в официальном аккаунте @histofplace (Instagram).