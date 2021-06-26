РИАМО - 26 июн. Жителям столицы стоит быть аккуратнее из-за грозы с дождем, при грозе прогнозируется усиление ветра до 12-17 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Водителям посоветовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других машин, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев.

Рекламные щиты и шаткие конструкции на улице нужно обходить, не следует укрываться от дождя под деревьями, оставлять детей без присмотра.

Ливень накрыл восток города. В субботу может выпасть 9% от месячной нормы осадков.