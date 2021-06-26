РИАМО - 26 июн. На востоке столицы и в Балашихе идет сильный дождь, жители делятся видео и фото непогоды в соцсетях.

Пользователь maria_pereponova в Instagram выложила видео ливня с градом, который накрыл район Соколиная гора.

«Природа сошла с ума! Посреди 35-градусной жары тропический ливень с градом!» - написала maria_pereponova.

Пользователь irenryaz отметила, что после дождя не улице стало чуть свежее.

Снимок дождливой Балашихи опубликовал пользователь maxusd.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что ожидается выпадение до 7 мм осадков, или 9% от месячной нормы.